Bimbi trapiantati, protesta dei genitori

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - L'attività trapiantologica pediatrica dell'ospedale Monaldi di Napoli è ancora sospesa e solo negli ultimi sei mesi sono stati almeno quattro i bambini che sono stati costretti con le loro famiglie ad andare in altre regioni per ricevere le cure necessarie. La denuncia arriva dal Comitato genitori bambini trapiantati del Monaldi. "Dalla sospensione dell'attività - spiega Dafne Palmieri, una delle mamme - è trascorso un anno. Ci avevano garantito che l'attività sarebbe stata ripresa e invece in questo periodo l'Azienda dei Colli ha solo emanato due delibere che sono rimaste su carta senza produrre alcun risultato". Le delibere - come riferito - prevedono una l'accesso all'emergenza e l'altra l'individuazione di team dedicati all'attività trapiantologica sia adulta che pediatrica.