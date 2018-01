Rissa a Napoli, a 15enne rotto il naso

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Rissa tra ragazzini, ieri sera, prima di mezzanotte, in piazza Carlo III, a Napoli: ad un 15enne è stato rotto il naso.

Secondo quanto il minorenne ha riferito alla Polizia di Stato, si trovava in piazza, alle ore 23.30, quando si è ritrovato coinvolto in una rissa - a detta del 15enne - "senza neanche accorgermene". All'arrivo della Volante del commissariato San Carlo, gli altri ragazzi sono scappati. Il 15enne, accompagnato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di venti giorni.