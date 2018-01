Sarri "Con Insigne litigo e faccio pace"

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - ''Insigne? Sono cose normali. Voi non avete le telecamere in allenamento, perché io e Lorenzo litighiamo e facciamo pace 3 o 4 volte alla settimana quindi è tutto normale'': così Maurizio Sarri commenta lo sfogo del fantasista partenopeo, visibilmente contrariato per la sostituzione nella ripresa del match con l'Atalanta. ''È stato lo sfogo normale di un giocatore che esce - minimizza il tecnico partenopeo - con l'allenatore che si arrabbia e gli dice di andarsi a sedere e far silenzio''.