S. Sebastiano al Vesuvio, la sagra della solidarietà

Gastronomia e solidarietà: si rinnova il binomio che ogni anno caratterizza la festa del Santo Patrono a San Sebastiano al Vesuvio, dove la comunità parrocchiale di San Sebastiano Martire organizza una sagra - protagonisti il soffritto, le salsicce e i friarielli - i cui proventi vengono utilizzati per iniziative a favore delle famiglie indigenti. L'appuntamento, spiega il parroco Enzo Cozzolino, è per sabato 20 gennaio dalle 19:30, presso le Bottegucce del Parco nazionale del Vesuvio in Piazza Belvedere. Un momento di festa e fraternità che si conclude con la processione del Santo Patrono domenica 21 gennaio dalle ore 15.30 in poi.