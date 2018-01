Roghi S.Antonio, da ragazzi scuse a cc

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Alcuni ragazzini napoletani chiederanno scusa oggi ad un carabiniere rimasto contuso la sera dei 'fuochi' di Sant'Antonio in Piazza Mercato durante i momenti concitati vissuti nella serata; l'appuntamento è fissato alle 15:30. Saranno presenti alcuni giovani della zona insieme col presidente dell'Associazione Gioventù Cattolica e col militare del Reggimento "Campania" che mercoledì scorso ha riportato un infortunio mentre tentava di bloccare alcuni di loro intenti ad accendere il fuoco. I ragazzi hanno espresso la volontà di porgere le scuse al carabiniere.

Il 17 gennaio in alcune aree della città furono lanciati sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine. Anche una poliziotta fu colpita ad un piede (ma rimase regolarmente in servizio). Per la ricorrenza di Sant'Antonio Abate si accumula legname che viene poi dato alle fiamme da bande di ragazzini spesso fuori controllo.