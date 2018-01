Baby gang:no violenza,studenti in corteo

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Gli studenti degli istituti superiori di Giugliano (Napoli) sono scesi in piazza per dire no alla violenza e alle baby gang. I ragazzi in corteo, partendo dal centro storico, stanno andando nei pressi dell'ospedale "San Giuliano" di Giugliano dove è ricoverato Gaetano, il ragazzo pestato nei giorni scorsi dinanzi alla fermata della metropolitana di Chiaiano.