Rifiuti: discarica abusiva in parco Monti Lattari

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, hanno sequestrato, rispettivamente, depositi di rifiuti speciali ed una discarica abusiva di materiali pericolosi e non.

In particolare, nel comune di Striano (Napoli), i finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno individuato un capannone dove erano stoccate balle di rifiuti costituiti da pellami, stracci di indumenti, calzature, borse, per un peso complessivo di oltre 278 tonnellate. Erano stati ammassati all'interno dei depositi senza alcuna autorizzazione amministrativa, nonché certificazione di prevenzione incendi; i tre responsabili sono stato denunciati. Nell'altro intervento, i finanzieri della compagnia di Castellammare di Stabia, hanno scoperto un fondo agricolo di oltre 18.600 mq, all'interno del Parco regionale dei Monti Lattari, dove erano state sversate oltre 250 tonnellate di rifiuti speciali e non del tipo: amianto in tubi e lastre, parti di veicoli.