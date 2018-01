Camorra: arrestato a Formia latitante

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Era ricercato da cinque anni Filippo Ronga, pluripregiudicato ritenuto affiliato al clan Ranucci arrestato ieri sera a Formia (Latina) dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri.

Ronga è stato intercettato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) in piazza Sant'Erasmo. Era in compagnia di un uomo ed una donna e stava passeggiando. Fermato dai militari ha opposto resistenza.

E' iniziata una colluttazione durante la quale Ronga ha puntato una pistola con con un colpo in canna contro un carabiniere. Un altro militare, visto il pericolo, ha quindi esploso tre colpi con l'arma di ordinanza colpendo Ronga al torace e ad una gamba; è ora ricoverato in prognosi riservata e piantonato in stato di arresto per tentato omicidio. Ronga era ricercato poiché colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Avellino per una pena da espiare di 4 anni di reclusione per rapina e da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il medesimo reato.(ANSA).