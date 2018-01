Asl Napoli 2 nord licenzia 4 medici

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - La Asl Napoli 2 Nord ha dichiarato cessato il contratto di lavoro con tre medici di famiglia e un medico della medicina dei servizi che avevano ricevuto indebitamente compensi da strutture private.

L'iter - spiega l'Azienda in una nota - aveva preso il via lo scorso luglio a seguito degli abituali controlli che il Servizio Ispettivo Amministrativo dell'ASL, in base a quanto previsto dalle norme, effettua annualmente su un campione casuale del 5% dei dipendenti e dei professionisti convenzionati. In quell'occasione gli ispettori dell'ASL, avvalendosi della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, avevano verificato che i professionisti avevano percepito compensi da strutture sanitarie private, in contrasto con quanto previsto dal contratto di lavoro.