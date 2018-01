Palazzo a fuoco, salvi madre e figli

(ANSA) - BENEVENTO, 11 GEN - Una donna con i suoi due figli e gli inquilini dell'ultimo piano di uno stabile sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco in seguito a un incendio sviluppatosi durante la notte in uno stabile di Foglianise, in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, a causare l'incendio sarebbe stato un corto circuito all'impianto elettrico.