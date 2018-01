Ferita da un proiettile di rimbalzo

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Una donna di 57 anni è stata ferita di striscio con un colpo d'arma da fuoco alla caviglia mentre - da quanto ha riferito ai carabinieri - parlava al telefono sul balcone della propria abitazione a Napoli. Il fatto è accaduto in Via Torricelli nel quartiere periferico di Pianura.

La donna è stata portata in ospedale. I carabinieri stanno svolgendo indagini; verosimilmente, secondo le prime ipotesi, si tratta di un proiettile di rimbalzo.