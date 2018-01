Palombaro sfiora primato Us Navy

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Aveva il primato tra le mani, Emanuele Lo Schiavo, il palombaro della Marina Militare nato 34 anni fa a Sapri (Salerno). In Florida ha conseguito la seconda migliore prestazione della storia della Marina statunitense, nel prestigioso corso quadrimestrale "Joint Diving Officer". Un risultato ragguardevole che rende onore non solo alla Marina Militare del nostro Paese, ma a tutta l'Italia, dice Giampaolo Trucco, comandante dei Subacquei Incursori della Marina Militare, un uomo che conosce bene Emanuele. Durante un test in acqua il suo altruismo è stato più forte della voglia di vincere. A rivelare questa "onorevole defaillance" è proprio Trucco, con un pizzico di orgoglio. "Era impegnato in un test pratico in acqua, - dice il comandante Trucco - insieme con altri compagni di corso. Ha notato un collega americano che arrancava e non ha esitato a dargli una mano. Se l' è trascinato fino al traguardo.