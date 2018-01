17enne, non sa se resta a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Non ha intenzione di fermarsi né di rinchiudersi in casa. Maria Luisa Iavarone è la mamma di Arturo, il diciassettenne accoltellato in via Foria, a Napoli, la settimana prima di Natale. "Voglio incontrare il ministro Minniti", dice. Il suo obiettivo è uno soltanto: ridare a suo figlio la fiducia, prima di tutto nel suo futuro. Se da un lato il sostegno dei suoi compagni di classe, dei ragazzi del liceo Cuoco, è per lui "motivo di orgoglio", dall'altro "sente degrado intorno a sé" per quello che ha vissuto. "Questo lo condiziona sul futuro - racconta la mamma - Era deciso a provare i test d'ingresso a Medicina, oggi mi ha detto che non sa più se vuole farli, se vale la pena restare o andare fuori". La settimana prossima, comunque, il diciassettenne potrebbe tornare nella sua scuola.

"Ho altri due figli, entrambi più piccoli di Arturo - sottolinea la mamma - non posso né intendo cedere al mio dovere supremo di genitore, devo garantire loro la garanzia del futuro, aiutarli a stare al mondo".