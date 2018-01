Vandali in liceo, corteo ragazzi

(ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - Un fiume di ragazzi che chiedono una cosa soltanto: poter andare a scuola. C'erano tutti gli studenti del liceo Renato Caccioppoli di Napoli oggi a sfilare in città per chiedere che non cali l'attenzione sulla loro scuola e su tutte le altre. Il Caccioppoli, la scorsa settimana, è stato preso di mira e dei malviventi hanno arrecato non pochi danni alla scuola portando via i computer e perfino il quadro elettrico. Oggi studenti e professori portano in strada anche i resti di quello che i ladri hanno lasciato: proprio uno dei cavi tagliati. Quello della settimana scorsa è stato solo l'ennesimo atto di vandalismo contro il Caccioppoli. E i ragazzi si sono stancati, come indica uno degli striscioni del corteo: "Il nostro futuro non può essere rubato, il Caccioppoli si è stancato".

In prefettura la dirigente scolastica Roberta Tagliafierro è stata ricevuta insieme con una delegazione.