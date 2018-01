Racket clan a panificatori, sei arresti

(ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - Estorsioni ai danni dei titolari di una ditta di panificazione. Per questo, a Napoli, sono scattati sei arresti: coinvolti appartenenti ad un clan camorristico del quartiere Soccavo.

E' stata la Squadra Mobile di Napoli ad avere eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice distrettuale per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta locale Direzione Distrettuale Antimafia.