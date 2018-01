Elezioni: in lista Pd anche De Luca jr

(ANSA) NAPOLI, 9 GEN - Il segretario regionale del Pd della Campania, Assunta Tartaglione, ha presentato oggi al segretario nazionale Matteo Renzi la lista dei democratici per le elezioni.

Nella lista, a quanto si apprende, ci sono i parlamentari uscenti - tranne Salvatore Piccolo, che non si ricandida - e anche Piero De Luca, figlio del governatore della Campania, che sarà candidato a Salerno. Tra i candidati anche alcuni consiglieri regionali, tra i quali Topo, Marciano e il presidente del Consiglio regionale campano Rosa D'Amelio, oltre a Franco Alfieri, l'uomo del celebre caso delle "fritture di pesce". Domani, invece, Paolo Siani, pediatra e fratello del giornalista Giancarlo ucciso dalla camorra, incontrerà Renzi per poi decidere sulla proposta di candidatura. Nel corso dell'incontro dai vertici del Pd sono state date alcune indicazioni tra cui quella secondo cui i consiglieri regionali dovrebbero essere candidati solo nell'uninominale. Tra i possibili candidati anche gli eurodeputati Pina Picierno e Nicola Caputo.