Bisarca invade corsia, 4 feriti su A2

(ANSA) - ATENA LUCANA (SALERNO), 9 GEN - E' di quattro feriti, non gravi, l'incidente verificatosi questa mattina sull'A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra gli svincoli di Atena Lucana e Polla, in provincia di Salerno. Per cause in corso di accertamento, una bisarca ha perso il controllo invadendo la corsia opposta di marcia ed impattando con altre due vetture. Il mezzo pesante ha, tra l'altro, perso anche alcune automobili che trasportava.

Il traffico veicolare - dalle ore 8.30 è ritornato regolare - è stato interrotto per circa un'ora per consentire di rimuovere i veicoli incidentati dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polstrada di Sala Consilina, il personale dell'Anas e del 118. I feriti sono stati trasportati presso il vicino ospedale di Polla.