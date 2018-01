Agente Verdi, Napoli? Stiamo riflettendo

(ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - "Simone al Napoli? Ci siamo presi una pausa di riflessione, appena torna dalle vacanze ci siederemo io e lui dinanzi ad un tavolo e decideremo". Lo ha detto Donato Orgnoni a Kiss Kiss Napoli, confermando l'apertura del calciatore del Bologna al trasferimento in azzurro. Verdi ha preso alcuni giorni di vacanza nella sosta di campionato anche per decidere sul suo futuro, invertendo la rotta tracciata nei giorni di Natale, quando lo stesso procuratore del giocatore in un'intervista al Resto del Carlino aveva dichiarato: "Simone ha deciso di rimanere a Bologna, non si torna indietro". Il pressing del Napoli starebbe avendo effetto su Verdi che si vedrebbe raddoppiare l'ingaggio e avrebbe avuto garanzie dal club azzurro di diventare il primo ricambio per l'attacco. Il Napoli ha offerto una base di venti milioni di euro al Bologna a cui si aggiungerebbero dei bonus.