Studenti in corteo per la legalità

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Un corteo di studenti si terrà domani a Napoli per chiedere alle istituzioni di tenere alta l'attenzione sulle scuole cittadine per dire "no alla violenza e sì alla legalità". A promuoverlo sono stati gli studenti del liceo "Caccioppoli" di Napoli dove la scorsa settimana alcuni malviventi hanno messo a segno un furto ed hanno arrecato notevoli danni alla struttura. Accanto a loro vi saranno anche gli studenti del liceo "Cuoco", la scuola frequentata da Arturo, il 17enne ferito a coltellate a dicembre scorso in via Foria da un gruppo di ragazzini.

Con le rappresentanze studentesche dei due licei e di altre scuole cittadine (che finora hanno aderito) saranno presenti anche alcuni docenti e dirigenti scolastici perché, fanno notare alcuni promotori. Il corteo partirà alle ore 10,30 da piazza Municipio per dirigersi poi in piazza del Plebiscito, dove gli studenti si fermeranno dinanzi al palazzo della Prefettura.(ANSA).