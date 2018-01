Ragazzo 17 anni ferito a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Un ragazzo di 17 anni è stato ferito a colpi di pistola alle gambe poco dopo l'1 della scorsa notte a Napoli. Il giovane ha riferito alla Polizia che, mentre si trovava con alcuni amici davanti ad un circolo ricreativo a Porta San Gennaro, sul lato di via Settembrini, nel centro della città, è stato avvicinato da un gruppo di giovani a bordo di tre scooter. Da uno di loro, senza motivo, come ha spiegato agli agenti, sono partiti i colpi di pistola. Un proiettile è rimasto in una gamba. Il giovane è stato accompagnato da conoscenti all'ospedale Loreto Mare. Per lui una prognosi di 30 giorni ma, secondo quanto riferiscono fonti di Polizia, non è in pericolo.(ANSA).