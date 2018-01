Napoli lavora su Verdi, risposta a breve

(ANSA) - NAPOLI, 7 GEN - Voci, indiscrezioni, soffiate, ma nulla di certo e, soprattutto, nulla di deciso. Il Napoli e Simone Verdi: una storia non ancora cominciata ma che potrebbe nascere nel breve volgere di pochi giorni. Il tempo per l'attaccante bolognese di tornare da Dubai, dove è in vacanza, e dare una risposta definitiva a Cristiano Giuntoli, il ds della società partenopea che lo sta seguendo e corteggiando da mesi. Nelle ultime ore la posizione di Verdi, la cui indecisione è legata sostanzialmente al fatto di non potersi considerare in maglia azzurra un titolare, cosa che indiscutibilmente è certa in caso di permanenza a Bologna, si starebbe ammorbidendo. Quanto al Bologna, porterebbe a casa una cifra importante, vicina ai 25 milioni. Se le indecisioni di Verdi dovessero perdurare, Giuntoli si metterà decisamente al lavoro per stringere i tempi con l'intento di portare in maglia azzurra Deulofeu. Il Barcellona non avrebbe problemi a cederlo, ci sarebbe solo da trovare l'accordo economico con la società e con il calciatore.