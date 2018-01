Accoltellati per sguardo,scoperto branco

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Un 18enne ed un sedicenne vennero accoltellati alla coscia la sera del 17 dicembre scorso poco dopo l'una di notte, nella centrale piazza Vanvitelli del quartiere Vomero a Napoli; il motivo uno sguardo di troppo rivolto a un gruppo di giovani arrivato in piazza in sella a sette scooter dopo una serata in discoteca. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all'identificazione dei giovani coinvolti nella rissa che si scatenò. Il responsabile del ferimento dei due giovani, un 16enne di Napoli, è stato denunciato per porto illegale di arma bianca e lesioni gravissime. 16 ragazzi sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Napoli per rissa aggravata.

Dopo lo scambio di sguardi, il branco decise di entrare in azione: i giovanissimi in motorino invertirono la marcia lungo una strada a senso unico e uno di loro si avvicinò ai due ragazzi fermi. Esordì chiedendo a uno di loro: "Ma state guardando ancora?". Poi le violenze.