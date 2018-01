Madre e figlio morti, forse fuga di gas

(ANSA) - AVELLINO, 7 GEN - Potrebbe essere stata una fuga di gas la causa della morte di Virginia Petrone, 73 anni, e di suo figlio Marco Spampinato, 42 anni, trovati senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nella loro abitazione di via Sott'Arco a Pietrastornina, in provincia di Avellino. La donna è stata trovata in cucina mentre il figlio nella stanza da letto al piano di sopra. I carabinieri, intervenuti su segnalazione di un familiare che da giorni non aveva notizie dei congiunti, non hanno rilevato tracce di sangue né effrazioni alla porta di ingresso dell'abitazione, che è stata trovata chiusa dall'interno.

Saranno gli accertamenti medico-legali, affidati dal pm della Procura di Avellino Luigi Iglio alla anatomo-patologa Elena Piciocchi, a definire con certezza il quadro investigativo. Le esalazioni mortali - secondo una prima ipotesi degli investigatori - potrebbero essere state originate dal cattivo funzionamento della cucina a gas.