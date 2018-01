Tentano assalto tifosi Verona, scontri

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - Scontri tra un gruppo di oltre cento tifosi del Napoli e le forze dell'ordine si sono verificati nella zona della Stazione centrale del capoluogo campano. Lo si apprende da fonti della Polizia di Stato. Gli scontri sono avvenuti in Corso Arnaldo Lucci e sono durati oltre un quarto d'ora, con alcuni feriti tra gli agenti. Gli ultras - oltre centro armati con mazze, pietre e petardi, stavano tentando di raggiungere la stazione dove erano in arrivo in treno i tifosi del Verona per assistere alla partita in programma alle 15 al San Paolo. Ora la situazione è tornata tranquilla.