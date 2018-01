Docu web su più grande ospedale del Sud

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - Un punto di vista "inedito e alternativo" sul più grande ospedale del Mezzogiorno d'Italia.

Il Cardarelli di Napoli come nessuno lo ha mai visto. Verrà presentato mercoledì 10 gennaio il docu-web 'In prima linea', realizzato da "VocediNapoli.it" e sostenuta dalla direzione strategica dell'Azienda Ospedaliera. Obiettivo degli autori Ciro Cuozzo e Mario Titone, "quello di dare modo a tutti di conoscere quali sacrifici e quanta abnegazione vi sia da parte di quanti lavorano al Cardarelli". Una realtà che "nella sua 'normale straordinarietà', appunto, troppo spesso resta sconosciuta ai più, ma che è la dimostrazione di come 'lavoriamo per garantire salute' non sia solo uno slogan, bensì un obiettivo vissuto con passione e professionalità", spiegano i promotori.

Nel corso della presentazione sarà proiettato il trailer della web serie e - in anteprima - il primo episodio "pronto soccorso: triage - emodinamica".