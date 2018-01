Allerta meteo Campania per vento e mare

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per vento e mare agitato valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alle 36 ore successive su Napoli, le isole del Golfo e la fascia costiera (zone di allerta definite 1 e 3).

In particolare, si prevedono "Vento forte sud-orientale e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti".

Queste, in dettaglio le aree interessate: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti "di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile atte a prevenire e contrastare i fenomeni".