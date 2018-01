Sanità: De Luca, ridurre liste di attesa

(ANSA) - NAPOLI, 5 GEN - Nella sanità campana le sfide del 2018 "saranno l'ulteriore riduzione delle liste di attesa e tempi di pagamento certi per i fornitori, che devono essere più stretti di Italia". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla consueta trasmissione del venerdì a " Lira Tv".

"A netto dei debiti che dobbiamo pagare - ha aggiunto De Luca - per quelli correnti già siamo a 34 giorni ma ho detto ai dirigenti dell'Asl che dobbiamo abituarci a pagare come si pagano gli stipendi; ogni 27 del mese si pagano anche i fornitori, i prestatori di servizi e i laboratori.

Automaticamente senza riproporsi il calvario di chi doveva aspettare anni".