Hysaj, rabbia per Coppa ora ripartiamo

(ANSA) - NAPOLI, 4 GEN - "Siamo tutti arrabbiati per la sconfitta con l'Atalanta. Fa male, ma dall'altro lato ci darà la forza per andare avanti in campionato. Bisogna ripartire subito, già contro l'Hellas. Dobbiamo essere aggressivi e fare il massimo per vincere. Vogliamo mantenere livelli alti, vincere le gare e cominciare bene l'anno". Lo ha detto Elseid Hysaj a Radio Kiss Kiss Napoli. Il terzino albanese dei partenopei ha parlato anche della "ramanzina" di Sarri dopo il ko in Coppa Italia: "Ci ha detto di giocare il nostro gioco, metterci la cattiveria giusta. Siamo giocatori intelligenti, capiamo subito dove abbiamo sbagliato per migliorare e aggiustare le cose".

L'albanese guarda anche alla lotta scudetto: "Restiamo calmi - dice - perché è lunghissima. Bisogna pensare partita dopo partita, cercare di vincerle tutte. E' troppo presto per pensare allo scudetto e ad altre cose. Potrebbero inserirsi anche Roma ed Inter in questa lotta con noi e la Juventus, ci sono tante gare".