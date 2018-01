A Pietrarsa evento per aiutare autistici

(ANSA) - NAPOLI, 4 GEN - Abbattere la ''barriera dell'indifferenza'' e ''favorire l'incontro tra i cosiddetti 'normodotati' e i soggetti autistici''. Con questo obiettivo si terrà domani, alle 16,30, una manifestazione nel Museo ferroviario di Pietrarsa a Portici (Napoli) in occasione della festività dell'Epifania promossa dall'associazione "Oltre il muro onlus-Genitori soggetti autistici''. ''Grandi e piccini - affermano i promotori - attenderanno l'arrivo della Befana nel Salone delle feste del Museo nazionale. Un gruppo di animatori accompagnerà i bimbi fino a cinque anni perché si cimentino nella "caccia al tesoro con la Regina"'. Per i bambini dagli undici anni in su è prevista un'avventura che li vedrà impegnati nelle vesti di detective nel Museo. Insieme con i doni ''non mancheranno dolci di Natale ricordando però a tutti che lo zucchero addolcisce la vita, ma solo l'amore e la reciproca tolleranza riescono a sconfiggere l'ignoranza ed il timore di chi continua a considerare il soggetto autistico come un 'diverso''.