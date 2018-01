Maltempo: stop a collegamenti per Capri

(ANSA) - NAPOLI, 2 GEN - Il maltempo non dà tregua nel golfo di Napoli: le forti raffiche di vento di ponente e il mare agitato hanno determinato questa mattina lo stop di tutte le corse di linea tra Napoli e Capri. Fermi sia gli aliscafi che i traghetti.

La navigazione riprenderà non appena l'intensità del vento sarà calata. Da Napoli per le altre isole, Ischia e Procida, invece, viaggiano a singhiozzo solo alcuni traghetti.