Napoli, 20 ragazzi in coma etilico

(ANSA) - NAPOLI, 1 GEN - Cala il numero dei feriti per botti ma a Napoli si registra un aumento di casi di coma etilico tra gli under venti. E' il dato che si registra all'ospedale Cardarelli.

"Quest'anno la notte di San Silvestro ha fatto registrare un bilancio al di sotto della media - dice il dottor Franco Paradiso - solo casi di ferimento da botti: due a carico degli occhi, due a carico delle falangi mano destra con amputazione traumatica di falangi. E' però da rilevarsi un aumento di casi di coma da alcol etilico tra giovani al di sotto dei 20 anni, 20 casi nella notte.

"Voglio ringraziare tutto il personale - dice il direttore generale Ciro Verdoliva - che come sempre ha garantito assistenza, producendo uno sforzo straordinario anche durante questa fine dell'anno. Ancora una volta il Cardarelli si è mostrato all'altezza del compito".