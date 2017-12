No metrò notte di San Silvestro a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - L'ennesimo incontro in Prefettura, dopo quello avuto con il sindaco, tra l'amministratore e i rappresentanti sindacali dell'ANM per assicurare i servizi di linea 1 e delle funicolari per la notte di Capodanno ha avuto esito negativo. "Un segnale molto negativo verso la città, verso i napoletani e verso la marea di turisti", è il commento di Mario Calabrese assessore alle infrastrutture e ai trasporti.

"Dispiace molto dover dire alle tante persone che stiamo accogliendo per il capodanno e ai tantissimi napoletani ormai abituati a festeggiare in piazza, che quest'anno non potranno servirsi della metropolitana e delle funicolare. Abbiamo fatto tutto il possibile perché questo non accadesse ma nessun lavoratore dell'ANM ha dato la propria disponibilità a lavorare con retribuzione dello straordinario la notte di capodanno".

"Ovviamente ciò è davvero incomprensibile. L'azienda deve cambiare passo e questa sarà la nostra priorità per il prossimo anno", aggiunge.