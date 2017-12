Muore a 3 anni, fiaccolata per Cristian

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 30 DIC - Una fiaccolata per ricordare Cristian, il bimbo di tre anni prima dimesso dall'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli e poi riportato al pronto soccorso e morto per arresto cardiaco, è in programma questa sera ad Ercolano (Napoli), la città di origine dei genitori nella quale stanno trascorrendo, ospiti da parenti, le festività natalizie.

Due le inchieste aperte, quella della Procura della Repubblica di Napoli che ha acquisito cartella clinica e documenti e quella interna all'ospedale. La direzione aziendale ha affidato a una commissione costituita dal direttore medico del presidio, dal responsabile del rischio clinico e dal prof.

Pierpaolo Di Lorenzo, medico legale della Università degli Studi di Napoli Federico II, l'incarico di verificare e riferire sull'accaduto. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.