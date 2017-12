Sequestrati 463 chili di botti

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - Oltre 43mila fuochi d'artificio, per un peso complessivo di 463 chilogrammi, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ad Arzano (Napoli). I botti, secondo quanto accertato dai militari, erano detenuti in un deposito, ricavato all'interno di una abitazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni. Una persona è stata arrestata e sarà giudicata per direttissima al tribunale di Napoli Nord, ad Aversa.

A Torre del Greco, sempre i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa 50 chili di fuochi pirotecnici che erano all'interno di un garage. Una persona è stata denunciata.