Vela,Mascalzone 11/mo alla Sydney Hobart

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Mascalzone Latino ha concluso oggi all'11/mio posto assoluto la 73esima edizione della Rolex Sydney Hobart di vela. L'edizione 2017, che ha registrato il nuovo record del percorso segnato dal vincitore Ldv Comanche (1 giorno 9 ore 15 minuti e 24 secondi), ha visto il Cookson 50 di Vincenzo Onorato concludere le 628 miglia della regata con il tempo di 1 giorno, 21 ore, 5 minuti e 32 secondi. Nella classifica IRC overall il team italiano si è piazzato quinto; nella Divisione "0", sempre IRC, è risultato secondo, mentre in ORC overall è salito sul terzo gradino del podio. Vincenzo Onorato, assente per motivi familiari, ha messo insieme un gruppo di grande esperienza che ha dimostrato di sapere gestire la pressione: lo skipper Matteo Savelli, Adrian Stead, Lorenzo Bressani e Flavio Favini nell'afterguard, Ian Moore nel ruolo di navigatore, Leonardo Chiarugi alla randa, Stefano Ciampalini, Gaetano Figlia di Granara e Timothy Burnell come trimmer, Justin Clougher e Alberto Fantini nella zona di prua.