Napoli, in estate arrivano grandi navi

(ANSA) NAPOLI, 28 DIC - "Il dragaggio del porto di Napoli finirà alla fine del 2018 ma già in estate potremo ospitare le grandi navi commerciali" . Lo ha annunciato il presidente dell'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito. "Già tra maggio e giugno - ha detto Spirito - la prima parte dei lavori che riguardano il porto commerciale avrà già raggiunto risultati importanti, parlo della zona che oggi soffre di più, perché non può ospitare navi grandi e che invece comincerà a essere operativa in estate". I lavori di escavo dei fondali in corso al porto di Napoli prevedono il deposito dei materiali dragati nella vasca di colmata della darsena di Levante e costano 25 milioni e mezzo di euro.