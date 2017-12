Cade palo in campo calcio, ferito 17enne

(ANSA) - NAPOLI, 27 DIC - Stava per iniziare un torneo natalizio quando in un campo di calcetto annesso ad un parrocchia, nel quartiere Vomero di Napoli, è caduto un palo riflettore, di quelli utilizzati per far luce in occasione dei match serali: colpito un ragazzo di 17 anni che dopo essere stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Napoli è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Il campetto è di proprietà della chiesa Santa Maria della Libera, in via Belvedere, ma è stato dato in comodato d'uso all'Asc Alberto Fenderico. Stamattina, intorno alle ore 9.30, in attesa dell'inizio del torneo, i ragazzi stavano davanti allo spogliatoio quando un palo è caduto. Sono intervenuti i vigili urbani della Unità operativa Vomero, diretta da Gaetano Frattini, che hanno posto sotto sequestro il campetto, gli spogliatoi e la sede dell'associazione. Il palo potrebbe essere caduto per il forte vento ma anche per la cattiva manutenzione: i rilievi e gli atti dei vigili urbani saranno trasmessi domani alla Procura.