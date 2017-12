S.Egidio, pranzo per 1200 in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 25 DIC - Dieci pranzi e 1200 poveri a tavola: è il Natale di solidarietà della Comunità di Sant'Egidio a Napoli e in Campania. In partiaclare oggi, nella Basilica dei Santi Severino e Sossio, erano oltre 350 i poveri che hanno festeggiato il Natale in città assieme al cardinale Crescenzio Sepe: anziani soli, senza fissa dimora, disabili, stranieri, famiglie rom, persone sole che il giorno di Natale hanno trovato una famiglia più larga attorno a cui stringersi.

Sempre nella giornata del Natale altri pranzi ci sono stati nel Rione Scampia, a Fuorigrotta, nel centro storico, nel centro Oasis del quartiere San Giovanni a Teduccio, ad Aversa. Ancora cena e festa negli istituti per anziani a Napoli e nel quartiere Barra. Tanti anche i volontari, oltre 500. Dice Antonio Mattone, della Comunità di Sant'Egidio: ''Il pranzo di Natale fatto in chiesa è un po' un presepe moderno dove brilla la bellezza della festa con i poveri e dove si confonde chi serve e chi è servito''.