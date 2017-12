Napoli: centinaia a pranzo solidarietà

(ANSA) - NAPOLI, 24 DIC - Oltre cinquecento persone bisognose hanno festeggiato la vigilia di Natale nella Mostra d'Oltremare al pranzo organizzato dall'ente fieristico e dal Comune di Napoli. La festa della vigilia è stata accompagnata dalle note di Monica Sarnelli e dallo spettacolo di Lino d'Angiò mentre mentre decine di volontari portavano i pasti ai tavoli allestiti nel padiglione 10. ''Abbiamo messo in campo il nostro impegno per i concittadini che hanno bisogno. La Mostra d'Oltremare è dei napoletani, quindi oggi abbiamo detto a tutti 'appropriatevene'" ha detto il consigliere delegato della Mostra, Giuseppe Oliviero. Tante le aziende che hanno portato i loro prodotti al pranzo e tra i volontari c'erano anche molti dipendenti delle stesse aziende oltre che della Mostra d'Oltremare. Il cibo avanzato è stato distribuito immediatamente dopo dall'assessorato al Welfare del Comune ai bisognosi in tutta la città. Al termine del pranzo i partecipanti hanno anche ricevuto un pacco regalo con alcuni indumenti invernali.