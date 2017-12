Il Napoli batte la Samp 3-2, resta primo

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Festa al San Paolo. Il Napoli batte la Sampdoria (3-2), consolida il primo posto e Marek Hamsik supera il record di gol di Maradona: è ora il maggior cannoniere della storia azzurra. Lo slovacco con la rete segnata oggi è arrivato a quota 116 gol in competizioni ufficiali, superando l'asso argentino che si era fermato a quota 115.

Una partita sofferta contro i doriani che sono andati due volte in vantaggio e sono stati raggiunti dagli azzurri. Al gol di Ramirez ha risposto Allan, al rigore di Quagliarella c'è stata la risposta di Insigne. Poi è stata la volta di Hamsik per il definitivo 3 a 2. Secondo tempo di sofferenza per gli azzurri: la Sampdoria ha cercato di ribaltare il risultato senza riuscirvi col Napoli che negli ultimi minuti ha sfiorato il 4-2.

Al 31' del secondo tempo è stato espulso Mario Rui per doppia ammonizione. É uscito tra gli applausi Fabio Quagliarella, applaudito anche dal presidente degli azzurri De Laurentiis, in tribuna.