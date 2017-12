Trecentomila euro per 'maestri' pizza

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Effetto Unesco sul bilancio della Regione Campania che, nella legge in discussione in queste ore, ha previsto un finanziamento di 300mila euro nei prossimi tre anni per corsi di formazione per pizzaioli. ''Un riconoscimento al buon lavoro fatto in questi ultimi 2 anni - commenta l'assessore alla Formazione, Chiara Marciani - che ha visto per gli oltre mille ragazzi preparati negli enti formativi da noi accreditati, l'accesso immediato al mondo del lavoro. Un rapporto del 100% tra offerta e richiesta che non ha pari in nessun altro settore occupazionale''. ''I nostri corsi - ha spiegato Marciani durante un incontro con i responsabili degli enti - sono riconosciuti dall'UE e i ragazzi che li frequentano, campani ma anche di altre regioni - devono completare il ciclo completo di lezioni di oltre 600 ore''. ''Li prepariamo all'arte della pizza - spiega uno dei formatori - senza tralasciare nulla. La prima lezione? Come si accende il forno e l'ultima come si spegne dopo aver sfornato pizze da veri maestri'.