Coronavirus, in Calabria 614 positivi

(ANSA) - CATANZARO, 29 MAR - Le persone risultate positive al Coronavirus sono 614 (+59 rispetto a ieri), quelle negative sono 6079. Questi i dati diffusi oggi dalla Regione Calabria, dove ad oggi sono stati effettuati 6693 tamponi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 22 in reparto; 11 in rianimazione; 102 in isolamento domiciliare; 4 guariti; 1 deceduto. Cosenza: 49 in reparto; 3 in rianimazione; 104 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 11 deceduti. Reggio Calabria: 31 in reparto; 4 in rianimazione; 138 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 9 deceduti. Vibo Valentia: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 31 in isolamento domiciliare; 1 deceduto. Crotone: 19 in reparto; 0 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 3 deceduto.

I soggetti in quarantena volontaria sono 8198, così distribuiti: Cosenza: 2203 - Crotone: 1023 - Catanzaro: 1037 - Vibo Valentia: 658 - Reggio Calabria: 3277 Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione sono 12.227. (ANSA).