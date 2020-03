Tallini presidente Consiglio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 MAR - Domenico Tallini, consigliere regionale di Forza Italia, è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Calabria. Vicepresidenti sono Luca Morrone (FdI) e Nicola Irto (Pd).

L'elezione di Tallini, in occasione della prima seduta dell'undicesima legislatura del Consiglio regionale eletto nelle consultazioni regionali del 26 gennaio scorso, è avvenuta al terzo scrutinio, dopo che anche nella seconda votazione non era stato raggiunto il quorum richiesto della maggioranza dei due terzi. Un voto annullato era andato alla presidente della Giunta regionale Jole Santelli, Nella votazione Tallini ha riportato 20 preferenze, 4 sono andate al consigliere Sinibaldo Esposito, una al consigliere Giuseppe Neri, sei le schede bianche. Segretari questori sono risultati i consiglieri regionali Filippo Mancuso (Lega) e Graziano Di Natale (Io resto in Calabria) un voto hanno riportato Tilde Minasi (Lega) e Giuseppe Neri (FdI). Cinque le schede bianche.