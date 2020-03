Revisioni auto, in Calabria spesi 30 mln

(ANSA) - CATANZARO, 25 MAR - Nel 2019 gli automobilisti calabresi hanno speso 29,6 milioni di euro per eseguire le revisioni obbligatorie delle loro auto nelle officine private autorizzate. Il dato è ricavato da uno studio dell'Osservatorio Autopromotec.

Alla provincia di Cosenza, che registra 11,1 milioni di euro di spesa, va la palma di territorio con il maggior numero di revisioni eseguite nel 2019. Seguono Reggio Calabria con 8,1 milioni, Catanzaro con 5,5 milioni, Vibo Valentia con 2,4 milioni e Crotone che, con 2,3 milioni, chiude la graduatoria delle province calabresi.

La Calabria per spesa in revisioni di auto effettuate nel 2019 si colloca al decimo posto della graduatoria nazionale per regioni, assorbendo il 3,1% della spesa totale. In Italia, nel 2019, gli automobilisti hanno speso 960 milioni di euro per la revisione dei propri autoveicoli. Si tratta di un valore in aumento del 2,8% rispetto al 2018, quando la spesa ammontava a 933 milioni.