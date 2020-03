Su A2 controlli auto dirette a Messina

(ANSA) - CATANIA, 24 MAR - Nell'ambito delle attività finalizzate al contenimento e al contrasto delle diffusione del virus Covid19 promosse dalle ordinanze regionali della Calabria e della Sicilia, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria è stato attivato un presidio lungo l'autostrada A2 'Autostrada del Mediterraneo' in direzione sud, per il controllo delle auto dirette agli imbarchi di Villa San Giovanni. Lo rende noto l'Anas sottolineando che "le misure integrative si aggiungono alle attività di controllo già in corso presso gli imbarchi di Villa San Giovanni, coordinate dal Prefetto di Reggio Calabria" dopo le "ordinanze dei presidenti della Regione Calabria e Siciliana". Il traffico veicolare in direzione sud, spiega l'Anas, è "convogliato obbligatoriamente nell'Area di Servizio di Rosarno ovest, dove personale della Polizia stradale procede alla verifica della effettiva legittimità degli spostamenti sul territorio regionale calabrese e/o verso gli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia".