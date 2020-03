Coronavirus, in Calabria 292 positivi

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAR - Sono 292, 19 in più di ieri, i casi di positività al coronavirus in Calabria. Lo si apprende dal Bollettino giornaliero della Regione.

Ad oggi sono stati effettuati in tutto 3144 tamponi con risultato negativo per 2852 persone. A livello territoriale si contano a Catanzaro: 11 in reparto; 11 in rianimazione; 38 in isolamento domiciliare; Cosenza: 30 in reparto; 4 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare; 3 deceduti; Reggio Calabria: 21 in reparto; 5 in rianimazione; 60 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 3 deceduti; Vibo Valentia: 2 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; Crotone: 18 in reparto; 36 in isolamento domiciliare; 1 deceduto.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6884, così distribuiti: Cosenza: 1334, Crotone: 623, Catanzaro: 668, Vibo Valentia: 750 e Reggio Calabria: 3509.

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.191. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.