Coronavirus,quarto decesso in Calabria

(ANSA) - COSENZA, 20 MAR - È deceduto nel reparto di Rianimazione dell'Annunziata di Cosenza un uomo di 80 anni, di Paola, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato in ospedale. A confermare la notizia sono fonti ufficiali dell'Azienda ospedaliera di Cosenza.

L'uomo era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive il 12 marzo scorso. Come nella gran parte dei casi di decesso per il Covid 19, il paziente presentava un quadro clinico già compromesso che si è aggravato negli ultimi giorni, tanto da richiedere il trasferimento nel reparto di Anestesia e Rianimazione (Terapia Intensiva) dove oggi è sopravvenuto il decesso.

Salgono a quattro i morti in Calabria per l'infezione da coronavirus. Due si sono verificati nella sola giornata di ieri, entrambi nella provincia di Cosenza, e un altro la scorsa settimana nel reggino.