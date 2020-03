Coronavirus,seconda vittima in Calabria

(ANSA) - COSENZA, 19 MAR - Salgono a due le vittime del coronavirus in Calabria. E' deceduto stamane, nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, il paziente di Rende ricoverato il 7 marzo scorso e risultato positivo al Covid 19. A confermare la notizia è il primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione (Terapia Intensiva) del nosocomio, Pino Pasqua. Il paziente, P.O. informatore scientifico sessantenne, come nella gran parte dei casi di decesso per il Covid 19, presentava un quadro clinico già compromesso. Nei giorni scorsi era morto anche un altro uomo, di Montebello Jonico, risultato positivo al coronavirus. Il comune del reggino per decisione della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, è stato messo in quarantena.