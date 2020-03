Croronavirus, in Calabria 129 positivi

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAR - In Calabria ad oggi sono 129 (+15 rispetto a ieri) le persone risultate positive al coronavirus. E' quanto rileva il bollettino ufficiale della Regione Calabria. Sono stati effettuati complessivamente 1434 tamponi con 1305 risultate negative al test. Undici in rianimazione 1 in più rispetto a ieri. A Reggio i guariti sono due. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: 10 in reparto; 3 in rianimazione; 13 in isolamento domiciliare; Cosenza: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare; Reggio Calabria: 15 in reparto; 4 in rianimazione; 25 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto; Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare; Crotone: 4 in reparto; 15 in isolamento domiciliare.

I soggetti in quarantena volontaria sono 4996, così distribuiti: Cosenza: 1250; Crotone: 327; Catanzaro: 471; Vibo Valentia: 587 e Reggio Calabria 2361. Le persone giunte negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 8908.