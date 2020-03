Sorpreso a danneggiare auto, arrestato

(ANSA) - COSENZA, 7 MAR - Ha danneggiato senza apparente motivo diverse auto parcheggiate nelle vicinanze dell'ospedale di Cosenza. Un uomo di 41 anni, di nazionalità pakistana, in stato di forte agitazione psicofisica, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cosenza per danneggiamento aggravato e resistenza a un pubblico ufficiale.

I militari, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno sorpreso l'uomo mentre scagliava un grosso sasso contro il parabrezza di una vettura. Il quarantunenne, alla vista della pattuglia, ha minacciato i carabinieri scagliando verso di loro una pietra che però non ha colpito nessuno e successivamente è stato bloccato e messo in sicurezza allo scopo di impedirgli ulteriori azioni. In totale le auto danneggiate nel raid sono cinque tutte con parabrezza e vetri sfondati.

Indagini sono in corso per verificare se i danneggiamenti verificatisi nella giornata precedente con le medesime modalità, quattro auto colpite, siano da attribuirsi alla stessa persona.